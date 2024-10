Il voto nelle ex Province, dal Mpa voci favorevoli al centrodestra unito

Presa di posizione degli autonomisti di Enna

ENNA – Dal Movimento per l’autonomia arrivano voci favorevoli rispetto all’orientamento emerso dal tavolo del centrodestra sulla marcia compatta alle prossime elezioni provinciali.

La nota degli autonomisti sulle Province

Una nota degli autonomisti di Enna recita: “Avevamo anticipato come Mpa l’idea di un incontro del centrodestra e successivamente il tavolo regionale ha avviato una riflessione che porta le forze che sostengono il governo regionale guidato da Renato Schifani ad attuare una proposta politica unitaria. Non possiamo che ritenerci soddisfatti”.

Confermato, quindi, quanto emerso dalla riunione di ieri e raccontato da LiveSicilia. “Sono le regole della politica che impongono tale percorso”, dicono i componenti del gruppo Mpa al Comune di Enna Francesco Di Venti, Naomi Fiammetta, Gaetano Catalano, Francesco Comito, Giusy Firrantello, Mirko Milano.

La nota poi prosegue: “Attendiamo, pertanto, le forze politiche del centrodestra del territorio per un confronto serio e coerente che metta in campo una proposta politica per il Libero Consorzio e gli enti locali a scadenza con un’idea di sviluppo che pianifichi e programmi i vari temi da mettere in campo”.