Importuna una passeggera sul bus: trovato con la droga addosso

Una donna era stata infastidita da alcuni giovani

CATANIA– Intervenuti a Catania in seguito alla chiamata di una donna che era stata infastidita da alcuni giovani a bordo di un bus delle linee urbane. I carabinieri sono saliti sul mezzo e hanno trovato un 24enne in possesso di marijuana.

È accaduto in piazza Borsellino. Portato in caserma, al giovane sono stati sequestrati in tutto 90 grammi di marijuana L’arresto del 24enne è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. Che ha disposto per lui gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.