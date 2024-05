In arrivo la nuova carta acquisti, i requisiti per ottenerla e cosa si potrà comprare

Priorità ai nuclei familiari numerosi, specialmente chi ha figli al di sotto dei 14 anni

ROMA – È atteso, per le prossime ore, il via libera, tramite decreto interministeriale, ai nuovi fondi per la social card ‘Dedicata a te’, la carta acquisti lanciata dal governo Meloni lo scorso anno, che contiene 460 euro.

Il bonus è rivolto alle famiglie numerose con Isee inferiore a 15mila euro e che non ricevono alcun altro sostegno economico dallo Stato.

Il decreto potrebbe arrivare anche prima delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno, ma poi si dovranno attendere i tempi tecnici per avviare le richieste.

Verrà data la priorità ai nuclei familiari numerosi, specialmente chi ha figli al di sotto dei 14 anni.

Cosa si potrà acquistare con la card

Per quanto riguarda gli acquisti che è possibile effettuare con la card, il governo non ha annunciato cambiamenti. Quindi, probabilmente, si continuerà a seguire l’elenco diffuso lo scorso anno. Si potrà acquistare carne, latte e derivati, uova, prodotti di panetteria, alimenti per bambini, ortaggi e legumi, per esempio.