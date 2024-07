In aula si parla di sicurezza, fuori danneggiano l’auto di una consigliera

È accaduto ieri sera

IN BREVE

CATANIA – C’è anche l’auto di una consigliera comunale, autonomista Serena Spoto, tra quelle danneggiate – ieri sera dopo le 21 – in via Dusmet dov’era parcheggiata. Paradossale che a Palazzo degli elefanti in quegli istanti si stesse parlando, tra l’altro (oltre che di cenere vulcanica), anche di sicurezza.

Vetri distrutti e vetture depredate, due le auto prese di mira. Una appartiene a una turista. “Catania è una città sicura?”: mentre il dibattito andava avanti a pochi metri di distanza qualche malfattore provava a dare a modo suo una risposta.