In fuga dai carabinieri, in 7 in auto finiscono fuori strada: 3 morti

Il conducente, che è ricoverato in gravi condizioni, non si è fermato all'alt delle forze dell'ordine

È di tre morti – Lorenzo Pantuosco di 23 anni, Lorenzo Vancheri di 21, Denise Maspi di 15 – e 4 feriti il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 4 di notte lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria.

I sette viaggiavano a bordo di un’auto e sono finiti fuori strada nelle prime ore di questa mattina. L’automobile era stata notata dai carabinieri nel quartiere Cristo di Alessandria e il conducente non si sarebbe fermato all’alt; da lì è iniziato un inseguimento con i sette che si sono diretti verso la periferia di Alessandria, arrivando fino alla scuola di polizia alla fine di corso Acqui, dove gli uomini dell’Arma avrebbero ‘perso’ la Peugeot 807, comunicandolo alla centrale.

La corsa dell’auto in fuga, invece, prosegue, così come le ricerche per intercettarla. Poco dopo, sempre durante la fuga, vicino al passaggio a livello di Cantalupo l’uomo alla guida avrebbe perso il controllo della macchina, urtato il guardrail, fatto un volo di diversi metri, terminando la folle corsa finendo nell’area esterna, nel cortile-giardino della casa vicino al passaggio a livello. Si attendono gli esiti degli esami tossicologici e alcolemici. Tra le cause dell’incidente, invece, non si esclude un drammatico mix di alta velocità, nebbia, manto stradale scivoloso e reso pericoloso dal ghiaccio viste le basse temperature registrate.

Il conducente è ricoverato in ospedale in condizioni gravi e sono in corso accertamenti sull’auto. Non si esclude che il giovane possa essere arrestato per omicidio stradale. Le forze dell’ordine dovranno verificare se fosse alla guida sotto l’effetto di alcol e/o sostanze stupefacenti.