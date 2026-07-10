In Sicilia manca il Difensore civico, da Dipasquale appello bipartisan

"Si approvi la legge senza divisioni politiche"

PALERMO – “La Sicilia, insieme alla Puglia, ha il primato negativo di non avere il Difensore civico. Esiste un disegno di legge depositato nel 2022 che ne prevede l’istituzione e c’è la disponibilità del presidente dell’Assemblea a farlo diventare un disegno di legge condiviso da tutta l’Aula. Auspichiamo che l’iter possa concludersi prima della fine della legislatura. Su questo punto non devono esserci divisioni politiche”. Lo ha detto il deputato del Pd all’Ars, Nello Dipasquale, durante l’evento ‘Il Difensore civico che manca’, svoltosi nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, a Palermo.

Il ddl di Dipasquale

Il ddl, che ha come primo firmatario Dipasquale, mira a istituire l’autorità indipendente ‘Difensore civico della Regione Sicilia’. La necessità di porre un rimedio legislativo all’assenza del Difensore civico in Sicilia è stata condivisa anche dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno.

L’appello per il Difensore civico in Sicilia

Dipasquale, nel suo intervento, ha ringraziato Galvagno ma anche il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, che coordinatore nazionale degli organi di garanzia presso la Conferenza delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, e Marino Fardelli, Difensore civico della Regione Lazio e presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle province autonome italiane. “La loro presenza è importante – ha detto Dipasquale – per il lavoro di coordinamento e perché rappresentano un punto di riferimento istituzionale. Questa è un’iniziativa che deve vedere unite tutte le forze politiche. Pur appartenendo a schieramenti diversi, su questo tema dobbiamo procedere insieme e farlo rapidamente”.