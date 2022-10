Incarico lampo per Meloni, Blinken ringrazia Di Maio

Consultazioni in corso al Quirinale

Per la formazione del nuovo Governo la Meloni lavora a un incarico lampo, già oggi. La premier in pectore salirà per le consultazioni al Quirinale insieme a tutta la coalizione del centrodestra, ma al termine del colloquio con Mattarella dovrebbe essere solo lei a parlare per tutti.

Ieri a Bruxelles le rassicurazioni di Tajani al Ppe: “Fi con Nato e contro Mosca”. Blinken ringrazia Di Maio e assicura collaborazione col nuovo governo italiano.

Alle ore 10:30 i gruppi del centrodestra saliranno assieme al Quirinale per le Consultazioni in vista della formazione del governo.

“Con Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, stiamo per andare alle consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo al nostro Paese un governo forte e coeso!”. Lo scrive sui social, postando una fotografia, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Saranno presenti i gruppi di “Fratelli d’Italia”, “Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione”, “Forza Italia Berlusconi Presidente” il gruppo Parlamentare “Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l’Italia – Italia al Centro) – MAIE” del Senato della Repubblica.