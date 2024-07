Incendi ad Acireale e Aci Catena, fiamme e fumo sul bordo dell’autostrada

Gli interventi dei Vigili del fuoco

CATANIA – Due incendi si sono sviluppati nella zona del catanese, ad Acireale e Aci Catena. In un caso il fumo ha invaso le carreggiate dell’autostrada Catania – Messina. Lo comunica il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catania. Sono in corso gli interventi per spegnere gli incendi.

Sulla Catania – Messina in direzione Messina, poco prima dello svincolo di Acireale, fumo grigio e fiamme sono stati avvistati a bordo strada. Intorno a metà mattina sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento Nord con una autobotte di rincalzo dalla sede centrale. In volo anche un elicottero per il controllo della zona.

Ad Acicatena un incendio di sterpaglie si è sviluppato in via Madonna delle grazie intorno alle 11 del mattino. Sul posto sono impegnate diverse squadre di Vigili del fuoco di Acireale e personale del DOS per coordinare.