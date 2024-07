Incendi a Catania: fiamme a Mascalucia e a San Pietro Clarenza

Gli interventi dei Vigili del fuoco nella provincia etnea

CATANIA – Minacciano anche alcune abitazioni le fiamme che i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania dalla tarda mattinata stanno domando a Mascalucia (Catania), dove sta intervenendo anche un Canadair.

Sul posto vi erano diverse squadre di pompieri impegnate nello spegnimento di diversi fronti tra il paese e il vicino centro abitato di San Pietro Clarenza.

All’opera vi sono una squadra boschiva, due autobotti, personale della Protezione Civile e del Corpo Forestale. I pompieri sono riusciti a evitare che le fiamme divorassero il capannone della Protezione Civile comunale, dove però qualche mezzo è rimasto coinvolto nell’incendio.

L’incendio a Mascalucia

Si è riusciti ad evitare che bruciasse il capannone della Protezione Civile dove all’interno ci sono mezzi di lavoro. All’esterno qualche mezzo è stato coinvolto dall’incendio. Le fiamme minacciano anche le abitazioni adiacenti, che si sta cercando di proteggere.

Le fiamme sono divampate in via Santa Margherita, a Mascalucia. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco a incendiarsi sarebbero state delle sterpaglie. Le fiamme, come detto, avrebbero poi minacciato un capannone usato dal Comune, che però non sarebbe interessato dall’interno.

Sul posto per domare il rogo sono presenti 3 autobotti più alcuni rincalzi. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha inoltre attivato il supporto aereo.

L’incendio in autostrada

A scatenare le fiamme sull’autostrada A18 Catania – Messina sarebbe stato un automezzo, che per cause ancora da accertare si è incendiato sul bordo della carreggiata tra gli svincoli di Giarre e di Fiumefreddo, in direzione Messina.

Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco. Il fumo ha invaso la carreggiata, con la formazione di lunghe code d’auto.