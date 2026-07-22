MONREALE – Incendio sulla strada Statale 186 di Monreale, l’Anas chiude provvisoriamente il traffico dal chilometro 10,600 al chilometro 13,170.
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“A causa di un incendio – si legge in una nota dell’Anas – è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 186 “Di Monreale” dal km 10,600 al km 13,170, a Monreale. Percorso alternativo sulla strada statale 624 “Palermo-Sciacca”.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.