 Incendio Vesuvio, Schifani: "Volontari dalla Sicilia in Campania"
"Ho autorizzato Cocina a predisporre ogni intervento necessario"
L'EMERGENZA
di
“La Sicilia è pronta a sostenere la Campania, duramente colpita dall’incendio che sta interessando il Parco nazionale del Vesuvio. Due squadre di volontari antincendio, per un totale di sette unità, sono partite in nave da Palermo per raggiungere l’area interessata, come comunicatomi dal capo della nostra Protezione civile regionale, Salvo Cocina, in costante contatto con il coordinamento delle Regioni e con la Sala Situazioni Italia”, a dichiararlo è il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Ho inoltre autorizzato l’ingegner Cocina a predisporre ogni ulteriore intervento necessario. Pur impegnata nella difesa del proprio territorio, la Sicilia conferma il proprio contributo, nel segno della solidarietà e della collaborazione tra Regioni”.

