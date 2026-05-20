Incentivi per le assunzioni, via alle domande: 50 milioni dalla Regione

Dalle 12 di domani sarà operativa la piattaforma Irfis

PALERMO – Dalle ore 12 di domani, giovedì 21 maggio 2016, sarà attiva la piattaforma online di Irfis FinSicilia per la presentazione delle domande relative agli incentivi previsti dalla legge regionale 1 del 5 gennaio 2026, destinati a sostenere nuove assunzioni collegate a progetti di investimento iniziale.

La misura, promossa dalla Regione Siciliana e gestita da Irfis, dispone di una dotazione complessiva di 50 milioni di euro e punta a favorire crescita, innovazione e ammodernamento del sistema produttivo, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la competitività delle imprese e generare nuova occupazione stabile sul territorio.

Gli aiuti sono concessi a fronte della realizzazione di investimenti quali ampliamenti, diversificazioni produttive, trasformazioni dei processi aziendali o la creazione di nuovi stabilimenti, purché avviati dal 9 gennaio 2026 in Sicilia e accompagnati dall’assunzione di nuovo personale.

Il contributo a fondo perduto è parametrato al costo salariale dei nuovi assunti direttamente collegati all’investimento: l’agevolazione è pari al 10% del costo del lavoro sostenuto su un periodo di due anni, con possibilità di arrivare fino al 15% in presenza di specifici criteri premiali previsti dall’avviso pubblico.

“Una misura che unisce incremento dell’occupazione e nascita di nuovi progetti produttivi – ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani – e che punta a sostenere l’occupazione femminile, l’inserimento di categorie prioritarie e l’adozione di strumenti aziendali orientati alla sostenibilità e al welfare”.

Secondo la Regione, l’intervento si inserisce in un pacchetto più ampio di politiche attive del lavoro, che include anche la decontribuzione per le imprese che assumono, con l’obiettivo di stimolare investimenti e rafforzare il tessuto economico siciliano.

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica Irfis, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico dedicato agli “Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale”, disponibile sul sito dell’ente.