Incidente, auto in una scarpata: tragedia sfiorata nel Messinese

Una donna e un uomo sono riusciti a mettersi in salvo

Si è sfiorata la tragedia Fiumedinisi, nel messinese. Una coppia, a bordo della propria auto, una Fiat Punto, si trovava sulla strada provinciale agricola Fiumedinisi-Santissima quando il mezzo è uscito fuori strada ed è finito in una scarpata: lungo la strada non ci sono infatti barriere di protezione.

Si è temuto il peggio

Si è temuto il peggio: l’auto è infatti rimasta in bilico per alcuni secondi, ma la donna che era alla guida è riuscita ad allontanarsi e a mettersi in salvo. L’uomo che si trovava lato passeggereo è invece precipitato, ma è stato sbalzato fuori dall’abitacolo riuscendo comunque a salvarsi. La Fiat Punto è rotolata fino a valle. Per l’uomo, per fortuna, solo alcune ferite: non è in pericolo di vita.