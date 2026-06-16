Auto nel lago nella notte, si cerca un uomo

La donna che era co lui è in ospedale

COMO – Drammatico incidente nella notte lungo la strada statale Regina, sulle sponde del lago di Como: l’esito è di una persona ferita e di una dispersa.

L’incidente nel lago di Como

Poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto con a bordo due persone è uscita di strada precipitando nelle acque del lago nel tratto compreso tra i Comuni di Brienno e Argegno.

Secondo le prime informazioni, una donna è riuscita a mettersi in salvo prima che il veicolo si inabissasse completamente. La ferita, soccorsa dal personale sanitario giunto sul posto, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono considerate serie e resta sotto osservazione dei medici.

Si cerca un uomo

Ancora senza esito, invece, le ricerche dell’uomo che si trovava a bordo della vettura e che al momento risulta disperso. Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente dopo l’allarme lanciato dai presenti e vedono impegnati numerosi mezzi e squadre specializzate.

Sul luogo dell’incidente stanno operando i vigili del fuoco, con il supporto dei nuclei specializzati nelle ricerche in ambiente acquatico, la guardia costiera e i carabinieri. È stato inoltre attivato l’elisoccorso per garantire il rapido trasferimento della donna ferita e coordinare le attività di emergenza.

Le ricerche del disperso si stanno concentrando nell’area in cui il veicolo è precipitato nel lago. I soccorritori stanno lavorando in condizioni particolarmente delicate, sia per la profondità delle acque sia per la necessità di individuare rapidamente il mezzo sommerso.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire le fasi che hanno preceduto l’incidente e accertare le cause che hanno portato l’auto a uscire dalla carreggiata.

La strada statale Regina

La strada statale Regina è una delle arterie più trafficate del lago di Como. Il tratto interessato dall’incidente è stato raggiunto dai mezzi di emergenza e dalle forze dell’ordine i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.

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