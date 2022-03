Incidente, l’appello: “Restituite il corpo di Alessandro alla mamma”

Pietro Crisafulli, dell'associazione Vittime della Strada, si fa portavoce del volere della famiglia di Alessandro Mineo

“La mamma vuole poter piangere il figlio Alessandro. Chiediamo alla Procura di sbloccare la salme in modo che i familiari possano organizzare i funerali e poter dare una sepoltura”. Pietro Crisafulli, portavoce dell’Associazione unitaria Vittime della Strada, lancia un appello affinché la salma di Alessandro Mineo – morto nel tragico incidente di domenica sera al Viale Rapisardi – sia restituita ai familiari.

“La dinamica dell’incidente è chiara. Le indagini possono andare avanti ma nel frattempo c’è una mamma distrutta dal dolore che vuole riabbracciare per l’ultima volta il figlio morto a seguito del tragico incidente di domenica sera al Viale Rapisardi”, spiega. Nell’incidente è coinvolta un’auto dei carabinieri. Ed è per questo che l’associazione in queste ore a livello nazionale ha scritto lettere al Ministro e al comandante generale dell’Arma.

“Chiediamo alle Istituzioni una mano per fermare questa mattanza. Basta ergastoli del dolore e morti sulle strade. Serve un intervento immediato dal punto di vista preventivo e normativo. Non lasciateci soli”, dice Crisafulli che ha perso suo figlio Mimmo proprio in un incidente stradale. L’associazione sta dando assistenza e supporto legale alla famiglia della vittima.