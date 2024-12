Licata in lacrime per Vincenzo, morto in un incidente in moto

Comunità sotto shock per il giovane motociclista

LICATA (AGRIGENTO) – “Addio Vincenzo. Il 2024 prima di finire ha portato con sé una cara persona, stimata e benvoluta da chiunque abbia avuto modo di conoscerlo. Non ci sono parole”. Incredulità e dolore nelle parole degli amici di Vincenzo Lo Vullo, il motociclista che ha perso la vita ieri, nella giornata di Santo Stefano, in un terribile incidente stradale a Licata, nell’Agrigentino.

Lo scontro con l’autocarro

L’uomo si trovava in sella alla sua motocicletta quando si è scontrato con un autocarro Iveco in via Torregrossa, una strada parallela alla via Palma. Lo schianto ha fatto sbalzare il 45enne dalla sella e ha provocato un ulteriore e violentissimo impatto contro gli alberi che costeggiano la strada.

Il 118 ha tentato di rianimarlo

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il motociclista, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia ha profondamente colpito l’intera comunità di Licata e i messaggi di cordoglio per Lo Vullo sono tantissimi.

Amava le moto e le bici

“Riposa in pace Enzo – scrive Giovanni – non ci sono parole. è un grande dispiacere per tutti quelli che ti conoscevano. Non ti dimenticheremo mai”. E ancora: “Caro Vincenzo – scrive Marianna – stento ancora a crederci. Amico di lunghe passeggiate in bici, appassionato delle gite all’aria aperta, sempre curioso e pieno di iniziativa. Ci mancherai tantissimo”.

Quella per le moto, infatti, non era l’unica passione di Lo Vullo. Il 45enne amava lo sport e le pedalate con gli amici. “Non si separava quasi mai dalla sua bici – dice Francesco – percorreva chilometri e chilometri, era instancabile. Siamo tutti profondamente sconvolti da quello che gli è successo, ma i ricordi legati a Vincenzo sono tantissimi e sappiamo già che resterà per sempre nei nostri cuori”.

Le indagini sulla dinamica

Sull’incidente sono tuttora in corso le indagini della polizia. In base a una prima ricostruzione, Lo Vullo sarebbe stato in fase di sorpasso quando è avvenuto l’impatto con l’autocarro, ma la dinamica è ancora da accertare.