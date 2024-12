Investita mentre attraversa con i figli, morta una madre di 34 anni

La donna è stata travolta da un camion che poi è scappato

Incidente a MIlano: una donna di 34 anni è morta mentre attraversava le strisce pedonali. La 34enne è stata investita da un camion e per lei non c’è stato scampo. Con lei c’erano i figli, due gemellini di un anno e mezzo, a cui in quel momento stava badando la nonna. Sia i bambini che la nonna sono rimasti illesi.

Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, l’autista del camion che ha investito la donna sarebbe fuggito. La Polizia locale, che indaga sull’accaduto, sta cercando il responsabile.

L’incidente a Milano

La famiglia stava attraversando la strada tra viale Scarampo e viale Renato Serra e, secondo quanto si apprende, era sulle strisce pedonali. Il semaforo era verde. La donna è stata travolta quando il camion ha svoltato a destra.

La 34enne era una peruviana residente a Milano. La nonna di 59 anni e i due gemellini sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. L’Azienda lombarda di emergenza ha reso noto che i tre sono illesi.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA