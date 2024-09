Incidente in Abruzzo, muore lo chef palermitano Maurizio Scialabba

Lascia la moglie e due figli. Il cordoglio

LORETO APRUTINO (PESCARA) – Incidente mortale in contrada Paterno, ha perso la vita Maurizio Scialabba, 50 anni, chef palermitano.

Incidente mortale in Abruzzo

Le cause dello scontro sono in corso di ricostruzione. Scialabba, cresciuto nel quartiere Bonagia di Palermo, è rimasto coinvolto nell’impatto con una Dacia che proveniva dal senso opposto di circolazione. Lo chef era in sella alla sua Honda e aveva da poco finito di lavorare.

I carabinieri della compagnia di Montesilvano stanno ricostruendo la dinamica.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, ma l’incidente non ha lasciato scampo allo chef, che è morto sul colpo.

Scialabba, chef conosciuto, il cordoglio

Lo chef palermitano lavorava nel ristorante La Bilancia di Loreto. Lascia la moglie Dina Marrone, avvocato e due figli, Angelo e Grazia.

Scialabba era anche dipendente del Comune di Pineto, lavorava come cuoco. “Ho appreso con profondo dolore – dice il sindaco di Pineto, Alberto Dell’Orletta – la notizia della scomparsa di Maurizio Scialabba, a causa di un tragico incidente stradale. Si è fatto apprezzare per le sue qualità professionali e umane. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte mia, dell’amministrazione comunale tutta e dei dipendenti del Comune”.

Numerosi i messaggi sui social di parenti e amici.

“Ciao cugino mio – scrive su facebook Emanuela Russo – quando ho letto la notizia il mio cuore si è distrutto non ci sono parole per descriverti eri un cugino, un padre, uno chef, una marito veramente meraviglioso,buono con tutti voglio ricordarti per quello che eri salutami Angelo, e il Nonno. Ora riposa in pace vita mia è veglia su tutta la tua famiglia”.