Il piccolo è in pericolo di vita

TORINO – Un bimbo di 2 anni, di origine marocchina, è caduto dal secondo piano di un balcone a Gassino, in provincia di Torino. Il piccolo è ricoverato in pericolo di vita all’ospedale Regina Margherita.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 marzo, dopo le 16.30, in un un appartamento al secondo piano di una palazzina in via della Circonvallazione di Gassino. Il piccolo è uscito e si è arrampicato su alcune suppellettili, finendo per sporgersi troppo e precipitare da un’altezza di 8 metri, cadendo sulla discesa che porta ai garage della palazzina.

Le cause sono attualmente in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Stando ai primi riscontri, comunque, si sarebbe trattato di un drammatico incidente domestico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso che ha trasportato il bimbo all’ospedale di Torino in codice rosso.

Le sue condizioni sarebbero molto serie. Il piccolo si trova in terapia intensiva, in prognosi riservata, intubato, con un politrauma cranico, toracico, addominale e al bacino. Nella serata di ieri è stato operato per una nefrectomia e gli è stato, alla fine, asportato il rene sinistro che era fortemente compromesso.