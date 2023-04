Palermo, violento scontro tra due auto: ci sono feriti

L'impatto all'incrocio con via Val di Mazara.

PALERMO – Scontro violento tra due auto questa mattina, intorno alle 7,20, in via Ausonia, all’incrocio con via Val di Mazara, a Palermo. Coinvolte una Chevrolet Matiz e una Dacia Duster. Secondo una prima ricostruzione la Duster percorreva via Ausonia in direzione stadio quando, all’incrocio con via Val di Mazara, si è scontrata con l’altra macchina.

Un impatto molto violento dopo il quale la Duster si è schiantata contro alcuni mezzi parcheggiati e si è ribaltata terminando la sua corsa circa 200 metri dopo il punto dell’impatto.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 cha hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Non si conoscono ancora le loro condizioni

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, i vigili del fuoco. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. È stato infatti chiuso il tratto di via Ausonia, da via Val di Mazara a via de Gasperi per consentire i soccorsi, i rilievi del caso e la rimozione dell’auto cappottata.

Resta da chiarire la dinamica dell’incidente.