Incidente piccola Patrizia Rio: lo sfogo dei parenti, il dolore della città

PALERMO – Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità per la morte della piccola Patrizia Rio di 4 anni e ricostruire quanto avvenuto ieri pomeriggio in via Alessandro Manzo a Termini Imerese. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale.

La dinamica

La piccola è stata investita da una Fiat 600 guidata da una donna di 51 anni che è indagata per omicidio colposo. La donna è stata portata all’ospedale di Cefalù per essere sottoposta all’alcooltest e agli esami tossicologici. Da verificare se la piccola sia uscita di corsa dal cancello o come raccontano i parenti si trovava nei pressi del cancello ed è stata trascinata per 20 metri dall’auto in corsa.

La dinamica verrà ricostruita dalle indagini coordinata dalla procura di Termini Imerese.

La rabbia dei parenti

Ieri i parenti arrivati in massa al pronto soccorso hanno distrutto alcuni vetri e una paratia dell’aria calda.

E’ stato necessario l’arrivo degli agenti antisommossa per riportare la calma.

I funerali e il cordoglio della città

I funerali saranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa Madre San Nicola Di Bari a Termini Imerese.

“La morte della piccola Patrizia ha fortemente scosso tutta Termini Imerese”, ha scritto la sindaca di Termini Imerese Maria Terranova aggiungendo: “Abbracciamo, con amore, la famiglia. Gli eventi di intrattenimento musicale previsti, per questa sera, in Piazza Duomo, sono annullati. Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino”.

Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza rivolti alla famiglia da parte dei concittadini sulla pagina del sindaco come pure i messaggi di affetto rivolti sulle pagine Facebook dei genitori.