Termini Imerese: bimba muore investita da un’auto

Momenti di tensione al Pronto Soccorso.

TERMINI IMERESE – Tragedia a Termini Imerese. Una bambina è morta investita da un’auto a Termini Imerese (Pa), in contrada Chiarera; è stata travolta mentre usciva da un cancello. I familiari l’hanno portata all’ospedale Cimino dove è stato constatato il decesso. e indagini sono condotte dalla polizia municipale di Termini Imerese. Al pronto soccorso sono stati momenti di tensione. I parenti della bimba di 4 anni, Patrizia Rio, si sono riversati nell’ospedale. Sono dovuti intervenire carabinieri e poliziotti per riportate la calma. “La morte della piccola Patrizia ha fortemente scosso tutta Termini Imerese. Abbracciamo, con amore, la famiglia. Gli eventi di intrattenimento musicale previsti, per questa sera, in Piazza Duomo, sono annullati – dice il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova – Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino”.

I particolari dell’incidente

A travolgere con l’auto e uccidere Patrizia Rio, 4 anni, è stata una donna di 51 anni alla guida di una Fiat 600 che percorreva via Alessandro Manzo, a Termini Imerese. La donna si è trovata davanti la bambina, appena uscita da un cancello. Le responsabilità saranno accertate dagli agenti della polizia municipale. La piccola è stata soccorsa dai parenti e portata in ospedale al Cimino. Il 118 non è intervenuto. Per tutto il pomeriggio nel pronto soccorso ci sono stati momenti di tensione. Parenti e amici si sono riversati nell’area di emergenza dell’ospedale. Impegnati carabinieri e polizia per cercare di gestire la tensione.