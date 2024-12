Incidente sulla Statale 284: scontro fra due auto e feriti

Il primo soccorso è stato prestato da alcuni automobilisti di passaggio

PATERNÒ (CATANIA) – Incidente stradale con feriti lievi sulla Strada Statale 284, in contrada Scalilli, in territorio di Paternò, direzione Biancavilla. Coinvolte due auto sulle quali in totale viaggiavano 5 persone tutte di Biancavilla: 4 in una macchina e una nell’altra.

L’incidente sulla Statale

Per fortuna nessuno avrebbe riportato ferite gravi ma solo qualche escoriazione e ammaccatura. Paura per un neonato che si trovava all’interno di uno dei due mezzi. Sul posto un’ambulanza del 118 e i Carabinieri. Da una primissima ricostruzione della dinamica dell’incidente sembrerebbe che una delle due auto è rimasta a corto di carburante con il conducente che si è immediatamente accostato a margine della carreggiata.

La macchina in quel preciso istante è stata colpita dall’altra auto. Nonostante il violento impatto, per fortuna, nessuna conseguenza grave per tutti gli occupanti. A prestare i primi soccorsi ai malcapitati, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dei Carabinieri, sono stati altri automobilisti.