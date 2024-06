I vigili del fuoco hanno avviato le ricerche

VAPIRO D’ADDA (MILANO) – Incidente sul lavoro. Un operaio di 58 anni, nella giornata di oggi, venerdì 28 giugno stava lavorando su un cavalcavia dell’Autostrada A4 ed è precipitato nel fiume Adda.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, che stanno cercando l’operaio, e i sanitari del 118.

L’operaio, Claudio Tigni, lavora per l’azienda Italgen, è caduto nel fiume mentre stava lavorando su un canale scolmatore dal cavalcavia dell’autostrada. Sembrerebbe che, a causa dell’attrezzatura indossata, non sia riuscito a mantenere il galleggiamento.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco del Distaccamento di Gorgonzola e il nucleo sommozzatori di Milano, che sono coordinati dal nucleo Saf del comando di Bergamo, che sono a lavoro per cercare l’operaio. Le forti correnti rendono difficili le operazioni di soccorso: è stato quindi chiesta la chiusura parziale del volume di acqua in entrata sul fiume per consentire una ricerca più efficace.