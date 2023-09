Infermiera uccisa a coltellate a Roma, fermato l’ex compagno

La squadra mobile ha fermato un 45enne di nazionalità marocchina

ROMA – Un uomo di 45 anni di nazionalità marocchina è stato fermato per l’omicidio di Rossella Nappini, l’infermiera uccisa ieri con una serie di coltellate nell’androne di un palazzo a Roma. In passato ha avuto una relazione con la 52enne.

La polizia ieri aveva ascoltato, in coordinamento con la Procura, una serie di persone. A quanto si apprende, l’uomo è stato fermato nel corso della notte non lontano dal luogo dell’omicidio. Gli agenti

della Mobile lo hanno trasferito nel carcere di Regina Coeli. Nei suoi confronti è stato applicato il provvedimento di fermo di indiziato di delitto per l’accusa di omicidio volontario.