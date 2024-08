Inquinamento del mare, Sinistra italiana: “Pronto l’esposto in Procura”

"Servono risposte sulla grave situazione della rete fognaria"

CATANIA – Versamenti in mare a piazza Europa e l’inquinamento da Escherichia Coli ed Enterococchi. Interviene la federazione provinciale di Sinistra Italiana e punta il dito contro il sindaco. “Questa amministrazione Trantino, in piena continuità con la precedente giunta Pogliese, continua a procedere a tentoni, in totale assenza di programmazione e sperando nella buona sorte”, dichiarano Marcello Failla e Giolì Vindigni.

“Di fronte a questa disorganizzazione endemica serve ben poco cercare scuse, l’inquinamento da

Escherichia Coli ed Enterococchi dei torrenti della zona industriale, certamente non può essere stato

causato da qualche episodica deiezione di animali”, scrivono.

“L’inquinamento si combatte andando a cercarne le cause e indagando coloro che, scaricando nei torrenti reflui non depurati, periodicamente fa innalzare i carichi batterici, mettendo a rischio la salute dei bagnanti e la salubrità della nostra costa”, aggiungono.

E ancora: “Ma, signor sindaco alla fine del pranzo di gala, il conto si presenta sempre e va pagato.

Sinistra Italiana presenterà un esposto alle autorità competenti ed alla Procura della repubblica

del tribunale di Catania, sulla grave situazione della rete fognante catanese e sulla scelta della giunta

Trantino, come delle precedenti amministrazioni, di scaricare allegramente a mare e, per di più sotto

costa, i reflui fognanti, incurante dei danni che ciò procura all’ambiente ed ai cittadini catanesi che si

vedono negare il tradizionale rapporto simbiotico con il proprio mare”.