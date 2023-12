Interporto Catania, domani partono i lavori: investiti due milioni di euro

Miglioramento della viabilità per la tangenziale

CATANIA – Domani a Catania, all’ingresso dell’Interporto, saranno consegnati i lavori dell’intervento denominato “Accessibilità all’Interporto di Catania: miglioramento della viabilità stradale di accesso”. Lo rende noto il commissario straordinario del Governo per la Zes della Sicilia Orientale Alessandro Di Graziano, che gestisce l’opera, d’intesa con il sindaco Enrico Trantino, e l’Amministratrice unica della società degli interporti siciliani Brigida Alaimo.

L’intervento è uno dei lavori finanziati dal fondo Next Generation EU. L’importo complessivo dell’intervento è pari a due milioni di euro, di cui 1.299.250,38 per i lavori. I lavori consistono nella realizzazione di una rotatoria che migliorerà la sicurezza e la transitabilità e nella riqualificazione dei tratti di strada immediatamente precedenti e successivi, consentendo un accesso più sicuro e ordinato alla zona industriale dalla Tangenziale di Catania.

“Il miglioramento della rete infrastrutturale della Zona Industriale di Catania -. dice una nota del Commissario straordinario del Governo per la Zes della Sicilia Orientale – è fondamentale per il consolidamento e l’espansione di tutte le attività economiche presenti nell’area. L’intervento messo in cantiere consentirà all’Interporto di Catania di essere ancora più efficace nell’erogazione dei propri servizi logistici alle imprese”.