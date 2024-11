L’Italia trionfa in Coppa Davis! È la seconda “insalatiera” consecutiva

Berrettini e Sinner inarrestabili: Olanda battuta in finale

Jannik Sinner batte Griekspoor e regala la seconda Coppa Davis consecutiva all’Italia!

L’Italia trionfa in Coppa Davis

L’Italia vince la Coppa Davis 2024 e bissa il successo dello scorso anno: il punto definitivo, nella finale di Malaga contro l’Olanda, e’ arrivato da Jannik Sinner che dopo la vittoria di Berrettini su Van de Zandschulp ha conquistato il punto del 2-0 battendo Tallon Griekspor 7-6 6-2. Per l’Italia è la terza Davis in assoluto, dopo quelle del 1976 e del 2023.

Berrettini: “L’azzurro è un sogno”

“Un pò stanchezza dopo il match di ieri c’era ma l’ho messa da parte. La voglia di far bene era tanta, per il Paese e per tutti i compagni, anche quelli che non sono qui. Si vince e si perde tutti insieme”.

Cosi’ Matteo Berrettini, ai microfoni di RaiSport, dopo il successo contro Botic Van De Zandschulp, che aveva regalato all’Italia il punto dell’1-0 nella finalissima della Coppa Davis 2024, contro l’Olanda, in scena sui campi in cemento indoor del “Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena” di Malaga.

“Dobbiamo sempre tenere i giri alti, anche perchè in Davis non si può saper mai. Vestire l’azzurro è un sogno e lo avevo già da bambino. Ascoltare l’inno è sempre emozionante: mi alleno e lavoro tanto anche e soprattutto per vivere questi momenti”, ha aggiunto il tennista romano.