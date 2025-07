Iv, dalla Regione Sicilia 650mila euro per concerto Muti: “Follia”

"Lo stesso lo scorso anno fu realizzato con soli 100mila euro"

AGRIGENTO – “Nonostante lo scandalo e le indagini in corso, la Regione siciliana non si smentisce. Ha preso saldamente in mano le redini di Agrigento Capitale della Cultura e stravolge il programma organizzando un concerto diretto da Riccardo Muti con la sua orchestra giovanile Cherubini”. Lo dice, come riferisce l’Ansa, Caterina Greco, responsabile Cultura di Italia Viva Sicilia.

“Ottimo, peccato che la Regione finanzi il concerto con la cifra colossale di 650mila euro, quando lo scorso anno lo stesso concerto a Lampedusa è stato realizzato con soli 100mila euro – aggiunge -. Cosa ha provocato questa enorme lievitazione dei costi di produzione? E l’evento non sarà neppure gratuitamente aperto al pubblico, anzi i biglietti vanno da 105 a 155 euro. Ancora una volta, tutto quello che oggi ruota intorno alla cultura, in Sicilia, appare un paravento per una distribuzione senza controllo di fondi pubblici”, conclude.