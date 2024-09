Juve Stabia-Palermo 0-0: comincia il match al “Romeo Menti” – LIVE

Segui la diretta testuale del match tra le Vespe e i rosanero

Il Palermo di Alessio Dionisi torna in campo allo stadio “Romeo Menti” contro la Juve Stabia. Il match è valido per la quinta giornata del campionato di Serie B, al rientro dopo la sosta per le Nazionali.

La partita

Articolo in aggiornamento

Ore 15.03 – Primo pallone affidato ai padroni di casa, inizia il match allo stadio “Romeo Menti”

Ore 15.00 – Juve Stabia e Palermo fanno il loro ingresso in campo, soliti saluti di rito prima del match

Ore 14.45 – Squadre di nuovo negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle ore 15.00

Ore 14.25 – I calciatori entrano in campo per il riscaldamento

Il tabellino

JUVE STABIA: 20 Thiam, 3 Rocchetti, 4 Ruggero, 6 Bellich, 8 Buglio (Cap.), 9 Adorante, 11 Piscopo, 13 Baldi, 15 Floriani, 55 Leone, 98 Mosti. A disposizione: 1 Matosevic, 5 Di Marco, 7 Zuccon, 10 Pierobon, 14 Meli, 24 Varnier, 25 Gerbo, 27 Candellone, 29 Fortini, 37 Maistro, 90 Artistico, 99 Piovanello. Allenatore: Pagliuca.

PALERMO: 1 Desplanches, 6 Gomes, 8 Segre (Cap.), 11 Insigne, 17 Di Francesco, 20 Henry, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou. A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 29 Peda, 30 Saric. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Sozza (Seregno). AA1: Massara (Reggio Calabria). AA2: Galimberti (Seregno). IV UFFICIALE: Vergaro (Bari). VAR: Baroni (Firenze). AVAR: Santoro (Messina).

MARCATORI:

NOTE: