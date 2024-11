Kickboxing XFC, 4 atleti della Dojo di Capaci sono campioni del mondo

Sul gradino più alto del podio in diverse categorie

Sono ben quattro i palermitani che vincono il prestigioso Campionato del Mondo XFC (Xtreme Fighting Championships) di Kickboxing andato in scena a Roma.

Gli atleti della Dojo di Capaci sono giunti alla finalissima grazie a due gare di qualificazione della stagione scorsa, gareggiando quest’anno nel PointFighting, una forma di combattimento a punti originaria dal Karate. I mondiali hanno visto scontrarsi, sul ring, le scuole di Arti Marziali di tutto il mondo con la presenza di 1600 atleti qualificati, di cui 1300 stranieri.

Il Maestro Amedeo Francavilla è oro mondiale nella categoria Master -85kg. Gioele Alessandro Candela conquista l’oro mondiale nella categoria -80kg, mentre Alessio Filpi nella categoria -90kg. Infine, Michel Cracchiolo è sul gradino più alto del podio nella categoria -65kg.

“Siamo orgogliosamente felici di questo risultato – ha detto il Maestro Amedeo Francavilla -. Oggi festeggiamo questi titoli personali, perché ci ripagano per tutto il lavoro psico-fisico svolto in questi mesi. Prima del titolo, quello che per noi ha valore è l’aver vissuto questo percorso come una vera squadra, ed è questa “trasformazione” personale lungo questo percorso, che da senso al finale! Ringrazio infinitamente i ragazzi per aver dato il massimo sul ring!”, ha concluso.