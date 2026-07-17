“La cometa del sangue”: il romanzo di Gianfranco Romano

Paternò tra legalità, memoria e riscatto

CATANIA – Si intitola “La cometa del sangue. Colpi di scena sutta ‘a Batè” l’ultimo romanzo di Gianfranco Romano. Un’opera che scava nelle pieghe della memoria storica e sociale della Sicilia degli anni Ottanta, offrendo uno spaccato lontano dai luoghi comuni, ma intriso di umanità.

“La cometa del sangue”

“Paternò, 1983. La città prova lentamente a rialzarsi dopo un lungo periodo segnato dalla guerra tra i clan e da una scia di morte che ha trasformato “Il triangolo della morte” nel simbolo di una Sicilia raccontata ogni giorno dai telegiornali nazionali” si legge nella quarta.

“Carmelo, maresciallo dei carabinieri, ha trascorso anni lontano dalla sua terra, servendo lo Stato in tutta Italia – continua la sinossi del libro –senza mai dimenticare le proprie radici. Uomo integro e fedele ai valori di Dio, Patria e Famiglia, vive la giustizia come una missione, in una realtà dove il coraggio spesso ha un prezzo altissimo. Suo figlio Francesco, affascinato dalla divisa del padre e dal senso dell’onore che rappresenta, ritrova Angela, una sua compagna di scuola delle medie che riporta alla luce emozioni mai sopite”.

“Attraverso il loro legame – si legge ancora – riaffiorano storie, tradizioni e contraddizioni di una terra sospesa tra fede, superstizione e desiderio di riscatto. Tra sacro e profano, segreti e colpi di scena, il romanzo accompagna il lettore in un viaggio intenso e coinvolgente, fino a un finale sorprendente. Una famiglia specchio di quel tempo, con una storia di legalità e appartenenza che restituisce alla Sicilia un volto autentico, lontano dagli stereotipi”

La presentazione a Paternò

L’appuntamento è fper venerdì 17 luglio 2026, alle ore 19:00, nella Chiesa S. M. dell’Alto (Ex Monastero) a Paternò (CT).

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L’evento si aprirà con i saluti di Don Salvatore Patanè (parroco) e di Giulia Romano (Presidente dell’associazione “Storia e Tradizioni di Sicilia”).

La serata, sarà moderata dal giornalista Anthony Distefano. A dialogare con l’autore Gianfranco Romano saranno i giornalisti Agnese Virgillito e Alfio Cartalemi, la consulente alla Cultura del Comune di Paternò Grazia Scavo, e il docente Antonio Arena.