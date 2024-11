I resti sono stati trovati il 18 luglio in un borsone

Orrore in Sardegna. Dopo sei mesi in cui ha ha proclamato la sua innocenza è arrivata la confessione. Igor Sollai ha ammesso di avere ucciso la moglie Francesca Deidda, 42 anni, a colpi di martello.

Il marito, di un anno più grande, attualmente in carcere, ha nascosto il corpo della moglie sparita da San Sperate, un paese a una ventina di chilometri da Cagliari, il 10 maggio scorso.

I resti sono stati trovati il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito. L’uomo disse che si era si era allontanata per un periodo di riflessione.

Il racconto è macabro: “Francesca non stava dormendo, era sveglia. Stavamo litigando e a un certo punto l’ho uccisa. Ho fatto tutto da solo. Non riesco a spiegarmelo, non so come sia potuto accadere”.