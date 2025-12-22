La Fondazione Michele Cancascì regala un pomeriggio di sorrisi al Circo Orfei

L’iniziativa nasce dal desiderio della Fondazione di essere concretamente vicina ai più piccoli

PALERMO – Venerdì 19 dicembre, la Fondazione Michele Cancascì ha organizzato una visita speciale al Circo Orfei di Palermo, offrendo ai bambini delle Comunità Alloggio “La Gabbianella” e “I Cangurini” della Cooperativa Sociale Sefora un pomeriggio di svago, condivisione e spensieratezza.

L’iniziativa nasce dal desiderio della Fondazione di essere concretamente vicina ai più piccoli, creando occasioni capaci di regalare emozioni positive e ricordi felici, soprattutto in un periodo dell’anno, come il Natale, in cui valori come solidarietà e ascolto assumono significati ancora più profondi.

Tra spettacoli, giochi e animali, il pomeriggio al circo si è trasformato in un’esperienza speciale, all’insegna dell’inclusione e della gioia condivisa. Un gesto semplice ma significativo, che conferma l’impegno della Fondazione nel sostenere il benessere dei bambini e delle realtà sociali del territorio.

A parlare del progetto è Antonio Cancascì, figlio di Michele Cancascì e CEO di Levantoil s.r.l., azienda impegnata nella produzione di carburanti: “Oggi più che mai, gli imprenditori hanno la responsabilità di impegnarsi a sostegno del sociale, così da regalare momenti di serenità e valorizzare il territorio in cui operano“.

La Fondazione rinnova così la propria missione: promuovere iniziative che mettano al centro le persone, valorizzando i legami umani e il senso di comunità.