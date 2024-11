La fortuna bacia Cefalù: vinti 50mila euro con il 10eLotto

Schedine fortunate anche al Lotto. Ecco dove

PALERMO – Halloween fortunato a Cefalù, in provincia di Palermo, dove nel concorso di giovedì 31 ottobre, come riporta Agipronews, un giocatore ha vinto 50mila euro con un “9 Oro” al 10eLotto. La vincita, insieme ai 10mila euro centrati a Catania nel concorso di sabato 2 novembre, porta a quota 60mila euro il bottino della Sicilia. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi a inizio anno.

Lotto: in Sicilia le vincite sfiorano i 70mila euro

Festa in Sicilia anche con il Lotto. Nella regione, come riporta Agipronews, vinti un totale di 69.490 euro: 50mila euro a Taormina (ME) grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e l’opzione Lottopiù; 13.950 euro a Milazzo (ME); 5.540 euro a Siracusa. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 3,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro da inizio anno.