La fortuna bacia la Sicilia: doppia vincita al Lotto

Bottino complessivo di quasi 29mila euro

PALERMO – Il Lotto premia la Sicilia con un bottino complessivo che sfiora 29mila euro: a Palermo, come riporta Agipronews, è stata centrata una vincita da 18.250 euro, mentre a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, sono stati vinti altri 10.650 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 563,5 miliardi dall’inizio dell’anno.