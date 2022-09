La foto di Giorgia Meloni e i piedi troppo lunghi “Eccesso di Photoshop”

La polemica lanciata da Ignazio Corrao

PALERMO – È polemica attorno a una foto di Giorgia Meloni. A lanciarla è il deputato europeo, ex esponente del Movimento 5 stelle, Ignazio Corrao che sulla sua pagina Facebook scrive. “Quando nel tentativo di allungare la piazza con il Photoshop ti allungano i piedi come un clown”.

Per Corrao, insomma, lo staff della leader di Fratelli d’Italia avrebbe usato il celebre programma di modifica e correzione delle foto per far percepire una maggiore presenza di pubblico al comizio di ieri a Palermo ma qualcosa sarebbe andata storto. La prova sarebbe in un dettaglio: i piedi di Giorgia sarebbero troppo allungati rispetto alla realtà. Difficile poter dire se si tratti di un effetto ottico o di un effetto grafico.