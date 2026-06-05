 Castelbuono, convegno sulla classificazione dei comuni montani
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La nuova classificazione dei comuni montani, il convegno a Castelbuono

Castelbuono
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Organizzato da Asael, Anci e Uncem
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CASTELBUONO (PALERMO) – Si terrà il 12 giugno a Castelbuono, in provincia di Palermo, il convegno organizzato da Asael, Anci e Uncem sulla nuova classificazione dei comuni montani, introdotta dalla legge 131 del 2025.

L’appuntamento di Castelbuono

Alle 9:30, nella sala consiliare del comune di Castelbuono, che patrocina l’evento, si ritroveranno amministratori ed esperti per discutere dei nuovi criteri di definizione dei comuni montani, ancorati ai parametri di altitudine e pendenza del territorio. Un nuovo sistema che comporterà una riduzione del numero degli enti di 347 unità, passando da 4.062 a 3.715.

Una distinzione non da poco, visto che la definizione di “montano” consente di accedere a fondi specifici e di avere misure fiscali agevolate. A moderare sarà Matteo Cocchiara, presidente dell’Asael, Associazione siciliana amministratori enti locali, previsti i saluti del sindaco di Castelbuono Mario Cicero, del presidente dell’Unione delle Madonie Luigi Iuppa, del presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta.

Gli interventi saranno dell’assessore regionale alle Autonomie locali Elisa Ingala, del dirigente del servizio 6 Dario Tornabene, del presidente dell’Uncem Marco Bussone.

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