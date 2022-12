La polizia avverte: “Attenzione a mail pacchi non consegnati, è phishing”

"Cliccando sul link verranno rubati i dati"

In vista del Natale arriva la truffa del pacco in giacenza, che sfrutta gli acquisti online più numerosi a ridosso delle feste. Arriva tramite mail o messaggio in cui c’è scritto che la consegna di un fantomatico pacco è in arrivo e per programmare l’orario è necessario inserire i propri dati, cliccando su un link che ovviamente è fraudolento.

L’allarme arriva dal profilo Twitter della Polizia di Stato: “Attenzione alle mail che vi avvisano di non essere riusciti a consegnare un pacco e di cliccare per scegliere l’orario in cui riceverlo. Si tratta di #phishing e quindi cliccando verranno rubate le informazioni personali”. Al tweet è allegata, a dimostrazione, la foto di un messaggio-tipo di questa truffa. L’allerta arriva anche da diverse società di sicurezza. Bitdefender, ad esempio, ha fatto una ricerca sugli sms fraudolenti che colpiscono i consumatori di tutto il mondo.

In Italia, la principale campagna di phishing secondo gli esperti mira appunto alla diffusione di alcuni siti fasulli relativi ad una società di spedizioni. Inoltre, negli ultimi trenta giorni, quelli del Black Friday e quelli che precedono gli acquisti di Natale oramai sempre più online, gli hacker hanno impersonato realtà di ogni tipo – banche, pubblica amministrazione, società di spedizione e persino l’agenzia delle entrate – per cercare di rubare dati sensibili agli utenti. “Anche se il phishing via sms non sembra oggi una grande minaccia, in realtà, è opportuno sottolineare che i messaggi restano un canale di comunicazione fondamentale per molte aziende e persino per alcune istituzioni, ecco perché rappresentano ancora uno strumento molto utilizzato dai criminali informatici per diffondere le loro campagne fraudolente”, sottolineano gli esperti di sicurezza.