La polizia cancella il murale in ricordo di Nicholas Brischetto

Il giovane si era reso protagonista di una folle corsa sul Gra, come testimonia un video apparso sui social

Un blitz per cancellare il murale in ricordo di Nicholas Orsus Brischetto, il 22enne morto sul Grande raccordo anulare di Roma dopo essersi schiantato contro il guardrail a 300 chilometri orari.

Subito dopo l’alba a Villaggio Falcone gli agenti della questura e del distretto del Casilino hanno cancellato il grande murales che si trovava in via Raoul Follerau e che era stato realizzato per commemorarne la morte. Brischetto, di origine Rom e residente ad Aprilia, dopo aver girato un video in cui mostrava che la sua auto che correva a folle velocità sul Gra, ha terminato la sua corsa, con la sua Audi R8, contro la barriera jersey di cemento. Portato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata, è morto poco dopo.

Un suo amico è stato ricoverato al Policlinico Casilino dove i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una ragazza incinta che si trovava alla guida di un’auto contro la quale sono finiti alcuni pezzi dell’Audi. Fortunatamente anche lei è stata dichiarata fuori pericolo.

Nei giorni scorsi è andato in scena anche il suo funerale. Alcune Ferrari e Lamborghini sono state portate fuori le mura a San Lorenzo. Per ricordare il ragazzo che ha perso la vita la tragica notte del 18 luglio scorso. In cielo sono stati lanciati palloncini bianchi e azzurri e anche i fuochi d’artificio per celebrare il grande murale.