La tragedia sull’A20: una famiglia distrutta e il dolore di tutti

La vacanza si è trasformata in una storia tremenda

Sono morti, secondo quanto viene via viene ricostruito, mentre erano in vacanza in Sicilia. I protagonisti involontari di una tragedia sono marito, originario del Messinese, e moglie le cui vite sono state spezzate da un terribile incidente sulla A20.

Con loro c’erano le figlie piccole che sono state trasportate in ospedale, quasi illese, secondo le notizie che circolano.

L’auto su cui viaggiavano, per motivi ancora da accertare, è finita contro il guard rail, come abbiamo raccontato. Il contesto del tragico evento, a poco a poco, si sta delineando.

Una giovane coppia innamorata, stroncata da uno scontro in autostrada, in un frangente che avrebbe dovuto essere di serenità. Una vacanza in famiglia che è diventata la storia di una famiglia distrutta.

Fin qui, la cronaca. LiveSicilia.it non divulgherà i nomi delle vittime. Una semplice scelta, in presenza di due bambine coinvolte.

Quelle due bimbe dovranno affrontare conseguenze pesanti per la vita. Le pensiamo con affetto e con sgomento. Questo è il dolore di tutti.