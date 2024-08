Incidente sulla Messina-Palermo: morti marito e moglie, coinvolti i figli

Il terribile impatto

MESSINA- Nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14:30, un grave incidente stradale si è verificato sul viadotto Pozzo, in direzione Palermo, poco prima dei caselli di Brolo, sulla Messina-Palermo, la A20. Queste le prime informazioni.

Un’auto è finita contro il guard rail, provocando la morte di una coppia, marito e moglie, che viaggiava a bordo del veicolo. I due figlioletti della coppia, che si trovavano anch’essi in auto, secondo la prima ricostruzione, sono sopravvissuti all’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli uomini della Polizia Stradale e del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) per eseguire i rilievi e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra che l’auto abbia perso il controllo, finendo violentemente contro la barriera di protezione.

I due bambini, sebbene sotto shock, sono sono stati trasportati in ospedale. L’incidente ha causato disagi alla circolazione, con il traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.