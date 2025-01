La Vardera: “Schifani sollevi dall’incarico l’assessore Volo”

L'intervento del parlamentare regionale

PALERMO – “Da governatore a oppositore: questo è l’epilogo di un governo fallimentare soprattutto in ambito sanitario”. Lo dice il deputato regionale Ismaele La Vardera.

“In questi giorni – prosegue – stiamo assistendo allo spettacolo vergognoso in cui il presidente della Regione, Renato Schifani, si mettere a fare blitz negli ospedali e uscite pubbliche illogiche. La dimostrazione che, lui stesso è messo sotto scacco da Roma e che vuole mettere in luce le criticità del suo assessore”.

“In queste ultime settimane – dice il parlamentare regionale – la nostra sanità ha dimostrato di fare acqua da tutte le parti: a partire dal capoluogo regionale e fino ad arrivare ai punti più periferici del nostro territorio, come le isole minori come ad esempio a Linosa manca persino la farmacia. Forse ha bisogno di una sponda Schifani, che ricordo che anche lui ha partecipato alla spartizione delle poltrone dei manager sanitari in una e vera e propria lottizzazione, che è arrivato il momento che sollevi dal suo incarico l’assessore Giovanna Volo, che in due anni si è dimostrata totalmente incapace di esprimere un incarico politico delicato come questo”.

“Sia chiaro – conclude La Vardera -, la Volo è un ottimo tecnico ma ha delle chiare lacune quando si tratta di ruoli politici. Ma sappiamo già che Schifani non ha il coraggio di farlo, perché poi dovrebbe rendere conto ai suoi capi a Roma. Non mi resta che esprimere solidarietà a quei medici che stanno in corsia e che con pochi mezzi dati dalla politica provano a fare del loro meglio”.