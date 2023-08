Lagalla ricorda Cassarà: “Viva la loro memoria e il loro operato”

“Rimane un esempio per chi lavora ogni giorno con coraggio per la legalità“

PALERMO – “Nel 38° anniversario dell’uccisione del vicequestore Ninni Cassarà e dell’agente Roberto Antiochia, assassinati per mano mafiosa, è viva ancora la memoria del loro operato e della loro lealtà verso lo Stato. Cassarà ebbe un ruolo investigativo di primo piano nell’istruzione del Maxiprocesso e, per questa ragione, rimane nel tempo un esempio per gli uomini delle forze dell’ordine che lavorano ogni giorno con coraggio per la legalità“. Così dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla