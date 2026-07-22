 Lampedusa, sbarcati 88 migranti arrivati con tre barconi
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Lampedusa, sbarcati 88 migranti arrivati con tre imbarcazioni

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Trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola
MEDITERRANEO
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LAMPEDUSA – Ottantotto migranti sono sbarcati, nelle ultime ore, a Lampedusa. Tre i barconi soccorsi dalle motovedette di Frontex e della guardia di finanza: sul primo 70 (9 donne e 6 minori) bengalesi, egiziani, pakistani e siriani; sul secondo 10 (2 donne) afghani, marocchini e sudanesi, entrambi i natanti sono partiti da Tripoli; sul terzo 8 tunisini salpati da Mahdia.

Una persona, dopo l’approdo al molo Papa Francesco, è stata trasferita d’urgenza al poliambulatorio perché stava male. Tutti gli altri sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 176 ospiti.

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