Lampedusa, Yasmine trasferita a Palermo: così recupererà la serenità

In volo, con l'assistenza della Croce Rossa

PALERMO- Yamsine, la bimba di undici anni salvata nelle acque di Lampedusa e sbarcata sull’isola, in questo momento – sono le 16.25 – si sta imbarcando su un volo per Palermo. E’ stata lei a raccontare le tragiche fasi del naufragio a cui è sopravvissuta.

La bambina è sempre sotto la tutela della Croce Rossa. Tutti quelli che l’hanno accolta si sono prodigati per farla sentire meglio, almeno psicologicamente. Nessuno si è risparmiato. Le condizioni fisiche sono buone, ma c’è uno shock da assorbire.

Lo spostamento a Palermo servirà anche per allontanarla dal teatro del dramma che ha riferito, per aiutarla e recuperare la serenità.

Ci sono delle indagini in corso su alcuni particolari che vanno messi a fuoco. C’è stata una grande ondata di commozione social per Yasmine, con qualche punta di cinismo. Adesso, l’importante è proteggerla.

Le indagini

La bambina verrà sentita domani dalla procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna. I magistrati devono capire se ha dei parenti – sul punto il suo primo racconto non è stato chiaro – perché eventualmente verrebbe messa in protezione in un centro, in attesa di comprendere se si possa fare un ricongiungimento familiare.