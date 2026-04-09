L’Asp di Catania: “Avviso Oss di carattere straordinario e urgente”

La precisazione dell'Azienda sanitaria provinciale dopo la nota della Uiltucs

CATANIA – “L’avviso pubblicato il 30 marzo 2026 per Operatori socio sanitari (Oss) si inserisce in un contesto specifico, legato anche all’attuazione degli interventi previsti dal Pnrr. In tale quadro, e in assenza di graduatorie utilizzabili, si è reso necessario garantire in tempi rapidi la disponibilità di personale Oss”. Lo afferma l’Asp di Catania intervenendo su “una recente nota del sindacato Uiltucs” per “fornire alcune precisazioni” e “rappresentare correttamente il quadro organizzativo e normativo di riferimento”.

L’Asp: “Procedura straordinaria e urgente”

“La procedura attivata – spiegano dall’Asp di Catania – ha carattere straordinario e urgente, ed è finalizzata a far fronte a esigenze immediate e non differibili, assicurando la continuità dei servizi sanitari. Alla luce di ciò, la lettura della normativa proposta dal sindacato rischia di generare confusione. Un primo aspetto riguarda il quadro normativo: le disposizioni richiamate in materia di internalizzazione non introducono alcun divieto di ricorso a strumenti temporanei né disciplinano le situazioni di urgenza organizzativa e assistenziale, pur promuovendo percorsi di valorizzazione del personale”.

“Un secondo aspetto – aggiunge l’Asp di Catania – attiene alla situazione organizzativa: allo stato, non risultano in essere esternalizzazioni riconducibili al profilo di Operatore socio sanitario tali da giustificare processi di internalizzazione nei termini prospettati. Per il profilo di Oss, l’Azienda ha già attivato una procedura di mobilità a conferma della volontà di operare anche su strumenti ordinari e strutturali di reclutamento del personale. L’avviso pubblicato dall’Asp di Catania – conclude la nota – rappresenta, dunque, una misura temporanea e necessaria, coerente con il quadro normativo e finalizzata esclusivamente a garantire i servizi ai cittadini, mentre i percorsi di valorizzazione del personale si collocano in una dimensione programmatoria e, laddove sussistano le condizioni, devono comunque svolgersi nel rispetto delle procedure selettive previste dalla normativa vigente per l’accesso al pubblico impiego”.