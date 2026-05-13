Lavoratori irregolari in ristorante di Licata, denunciato il titolare

L'operazione dei carabinieri

AGRIGENTO – Il 55enne titolare di un ristorante di Licata è stato denunciato dai carabinieri alla Procura di Agrigento per violazioni della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oltre all’omessa sorveglianza sanitaria e formazione dei dipendenti, alla mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale e all’installazione non autorizzata di impianti di videosorveglianza, nel ristorante su 11 lavoratori presenti 3 sono risultati “in nero” e 5 in posizione contrattuale irregolare.

Sono state comminate sanzioni e ammende per oltre 20 mila euro. L’attività imprenditoriale è stata temporaneamente sospesa.