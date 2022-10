Le sofferenze umane e sociali attraverso la psicoterapia della Gestalt

La presentazione del volume il 28 ottobre a Palermo

PALERMO – Uno sguardo sulle sofferenze umane e sociali dei nostri giorni, attraverso gli strumenti della psicoterapia della Gestalt. È l’obiettivo del libro “Psicopatologia della situazione – La psicoterapia della Gestalt nei campi clinici delle relazioni umane”, che verrà presentato a Palermo il 28 ottobre 2022 alle ore 17.30 a Villa Magnisi (via Rosario da Partanna Padre 22).

In un mondo frammentato e disorientato dalla pandemia e dalla guerra, la psicoterapia necessita di trovare nuovi strumenti e nuove chiavi di lettura. Il volume propone il paradigma della “situazione” per la cura dei traumi e per lo sviluppo del senso di sé, gettando uno sguardo di campo sulle situazioni cliniche in cui lo psicoterapeuta è chiamato a intervenire e proponendo strumenti fenomenologici ed estetici che considerano l’esperienza di tutti i soggetti coinvolti, incluso il terapeuta stesso.

Il libro verrà presentato da Adriano Schimmenti, professore ordinario di Psicologia dinamica all’Università degli Studi di Enna “Kore” e Giorgio Falgares, professore associato di Psicologia dinamica all’Università degli Studi di Palermo. Porteranno un saluto Angela Maria Di Vita, professore ordinario in quiescenza di Psicologia Dinamica all’Università degli Studi di Palermo, e Franco Di Maria, professore emerito di Psicologia Dinamica all’Università degli Studi di Palermo. Saranno presenti anche i curatori del libro, Margherita Spagnuolo Lobb e Pietro A. Cavaleri, e alcune autrici, Rosanna Militello e Alessandra Vela.

Modererà l’incontro Gina Merlo, psicoterapeuta e didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy. L’evento è organizzato dall’Istituto di Gestalt HCC Italy e ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana.