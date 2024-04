Lega, a Palermo il direttivo regionale: si lavora alle elezioni europee

"Stiamo costruendo una lista attenta ai bisogni e alle istanze dei territori"

PALERMO – Si è svolto a Palermo il direttivo regionale della Lega Salvini Premier nel corso del quale i vertici del partito siciliano hanno fatto il punto in vista delle elezioni amministrative ed europee. Un dibattito che ha trovato unanimi i dirigenti leghisti sulla direzione chiara da prendere in Europa “mettendo fine all’era degli accordicchi tra Ursula von der Leyen e il Pse che hanno creato solo macerie”.

“La Lega siciliana conferma di avere una grande forza attrattiva grazie a idee chiare e valori non negoziabili per costruire una Unione Europea dei popoli. Per farci portavoce di una radicale idea di cambiamento stiamo costruendo una lista, che sarà definita entro la metà di aprile, attenta ai bisogni e alle istanze dei territori con candidature di altissimo profilo umano e politico”, dice il commissario regionale Claudio Durigon a margine dell’incontro al quale erano presenti la deputazione nazionale e regionale, Raffaele Stancanelli e Francesca Reitano.

“Oggi abbiamo dato il benvenuto nel partito al deputato europeo, già sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli e a Francesca Reitano, già candidata al Parlamento Europeo nel 2014 nella lista di Forza Italia – aggiunge Durigon -. Due adesioni che ci rendono più forti, più radicati nei territori, pronti ad affrontare al meglio la sfida delle prossime elezioni europee”.